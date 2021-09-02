السعودية والعراق يوقعان اتفاقية النقل البحري..وقرار بإعادة تأهيل منفذ جديدة عرعر

2021/09/02 | 12:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: عقدت لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي، اجتماعها اليوم الخميس في الرياض، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر من الجانب السعودي، ووزير النقل ناصر الشبلي من الجانب العراقي.

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