بالوثيقة ... وزارة الشباب و الرياضة تختار هيئة تنفيذية جديدة لاتحاد الجودو

2021/09/02 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

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اصدرت وزارة الشباب والرياضة كتابا رسميا تضمن اختيار هيئة تنفيذية جديدة لاتحاد الجودو لمدة ثلاثة أشهر مقبلة.

وتم البت الموضوع بعد تدخل وزير الشباب و الرياضة عدنان درجال وعقد جلسة تفاهم بين أصحاب الآراء المختلفة باتحاد الجودو وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق جديدة و نهاية جميع الخلافات خدمة للعبة.

وتالف المجلس أو الهيئة التنفيذية الجديدة من سمير صادق رئيسا وعدي طارق نائبا وكلف حسين مطرود بامانة السر وعلي نظار للأمانة المالية وليزا يعقوب عن النساء ممثلة.

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