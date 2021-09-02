شاهد.. مسافرون يتفاجأون بكومة من الدجاج النيء تتحرك عبر حزام الأمتعة في مطار سياتل

2021/09/02 | 12:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوكلاء في إدارة أمن النقل اعتادوا العثور على أشياء غريبة في حقائب الأشخاص.ولكن الآن، ظهر شيء غريب جدًا في منطقة استلام الأمتعة في محطة سياتل: كومة من الدجاج النيء.شاركت إدارة أمن المواصلات مقطع فيديو للمشهد الغريب، والجميع يطرح السؤال التالي: "لماذا كانت هناك كومة من الدجاج النيء في المطار؟"

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