رغد صدام حسين تكشف هدية من والدها قبل الحرب مع إيران بأيام

2021/09/02 | 12:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سردت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، قصصا ومواقفا لوالدها في عيد ميلادها الذي يصادق اليوم الثاني من سبتمبر/ أيلول.

جاء ذلك في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيه: "شهر أيلول ولد فيه الكثير من عائلتنا..



أولادا وأحفادا..



تزوجت من حسين أيضا في هذا الشهر..



أتذكر في ميلادي الذي سبق حربنا مع إيران بأيام قليلة حضر والدي كعادته للغداء في فترة استراحة بين الدوامين الصباحي والمسائي في القصر الجمهوري في كرادة مريم.."

#رغد_صدام_حسين pic.twitter.com/7kmXoLN8Iz

— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) September 1, 2021

وتابعت قائلة: "صار يناديني أبوالرغد..



أبو الرغد..



نزلت مسرعة وقد تحضرت لحفلة المساء لقضاء هذا اليوم مع صديقات المدرسة..



كانت الساعة الثانية ظهرا وكان والدي ينتظرني أسفل السلم في بيت أهلي القديم في منطقة القصر الجمهوري، المنطقة الجميلة المليئة بالبطولات والفخر للعراقيين وتاريخهم، المنطقة التي صار يطلق عليها اسم (الخضراء) وسط تاريخ أغبر لا يمت بأي صلة للخضار والأصالة.."

وأضافت: "كان والدي مبتسما وحاملا علبة صغيرة بيده، عندما وصلت قبلني وهنأني بيوم ميلادي وسألني عن التحضيرات لهذا اليوم..



ابتسمت خجلة وصرت أسرد له التفاصيل بشكل واضح ومختصر، فتح العلبة وهو ينظر إلي مبتسما، كان بداخل العلبة خاتم جميل به حجر دائري لبسته بالحال وكنت سعيدة جدا بذلك الخاتم.."

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