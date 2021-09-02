العمليات المشتركة: بانتظار موافقة البرلمان على القانون وجاهزون لتطبيقه

2021/09/02 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

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قالت قيادة العمليات المشتركة إن قانون التجنيد الالزامي مهم جدا لإدامة زخم القوات الامنية وزج دماء شابة جديدة في وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة والوزارات الامنية الاخرى

واكد المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي ان هذا القانون سيرفع من قدرات القوات الامنية وسوف يكون دافعا للعمل بإمكانيات وقدرات عالية جدا وحافزا قويا لدحر الارهاب.

وأضاف، أن القانون تم رفعه الى مجلس النواب وبانتظار الموافقة لتطبيقه ويتضمن تسلسلا عمريا اضافة الى اختلاف الخدمة من ناحية الشهادة بالنسبة الى خريج الاعدادية او البكالوريوس او الماستر او الدكتوراه.

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