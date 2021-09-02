البصرة: حملة إزالة التجاوزات لن تتوقف

2021/09/02 | 12:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ نصار الحاجأكدت محافظة البصرة، اليوم الخميس، أن الحملة التي اطلقتها لإزالة التجاوزات في المحافظة مستمرة ولن تتوقف.وقال نائب محافظ البصرة معين الحسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حملة رفع التجاوزات مستمرة في جميع مناطق واقضية ونواحي محافظة البصرة"، مبيناً أن "الحملة تتضمن رفع التجاوزات الموجودة على الطرقات العامة، الاكشاك غير النظامية، بالاضافة الى المحال التجارية المتجاوزة والتي شوهت مناظر الأسواق".وأشار، إلى أن"هناك توجيهاً لرؤساء الوحدات الإدارية والقائممقامين في النواحي كونهم المعنيين بادارة اللجنة الخاصة في ازالة التجاوزات"، لافتا الى ان "التجاوز يتم ازالته دون اللجوء الى انذار وعلى نفقة المتجاوز"، مؤكداً ان "الحملة تتم بالتنسيق مع مديرية بلدية البصرة ولجنة رفع التجاوزات في ديوان المحافظة وهي مستمرة ولن تتوقف".وأوضح، "هناك فرصة أمام التجاوزات التجارية، بتقديم طلب بشكل اصولي على الاراضي التابعة لمديرية بلدية البصرة واستغلالها كفرص عمل، ليتم التخلص من حالة العشوائيات المتواجدة في الطرقات وشوهت منظر المدينة".

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