الاسدي: كلنا أمل بحقيق أسود الرافدين فوزاً يدخل الفرحة على قلوب الجماهير العراقية

2021/09/02 | 12:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عبر الناطق باسم تحالف الفتح، احمد الاسدي، اليوم الخميس، عن امله بتحقيق منتخبنا الوطني فوزا يدخل فيه الفرحة على قلوب الشعب العراقي.وكتب الاسدي على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” وتابعته “الايام نيوز”، قائلا “تتجه الأنظار إلى سيؤول حيث يواجه منتخبنا الوطني المنتخب الكوري الجنوبي في تصفيات كاس العالم”.وأضاف “كلنا أمل أن يحقق أسود […]

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