إطلاق منتدى شبابي بعد تجاوز نسبة البطالة في كردستان حاجز الـ 12%

2021/09/02 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت مؤسسة (روانگه) المعنية بشؤون الشباب الخميس منتدى حواريا حول توفير فرص العمل للشباب في إقليم كردستان.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة عبد السلام مدني إن الهدف من إقامة هذا المنتدى للشباب هو للتواصل بين الشباب وصناع القرار، مشيراً الى ان نسبة البطالة في إقليم كردستان تجاوزت الاثنتي عشرة بالمئة.



وتعهد المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل خلال المنتدى بان حكومة الاقليم مسؤولة عن حل المشاكل التي تواجهكم.

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