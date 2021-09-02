اطلاق عملية عسكرية بمشاركة الجيش ومكافحة الإرهاب ضد داعش

2021/09/02 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

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وجه طيران التحالف الدولي ضربات جوية استهدفت مواقع لداعش شمال غرب الموصل.

وقال مصدر أمنى ان الضربات استهدفت مواقع لداعش في سلسلة جبال العطشانة، في عملية شارك فيها الجيش العراقي وقوة من جهاز مكافحة الارهاب، في جبال عطشانة غربي الموصل، ما أدى الى وقوع اصابات بين العناصر الارهابية.

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