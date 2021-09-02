التخطيط تحدد نسبة البطالة في العراق

2021/09/02 | 12:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة ما زالت تعتمد على المؤشرات السابقة في العراق والتي تشير الى نسبة البطالة هي 13.8%.

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