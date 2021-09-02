2021/09/02 | 13:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nQtjmxJeI68

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناشط السياسي علي المعلم: اتمنى ان يكون رئيس الوزراء صدري (قح)!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناشط السياسي علي المعلم: اتمنى ان يكون رئيس الوزراء صدري (قح)!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).