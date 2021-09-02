2021/09/02 | 13:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين مع غرامة مالية مقدارها مليون دينار بحق متهمين لقيامهما بسرقة سعات الأنترنت في محافظة نينوى.وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المتهمين قاما بإدخال سعات أنترنت بصورة غير رسمية الى الاراضي العراقية من دول الجوار دون المرور …

ظهرت المقالة الحبس لمتهمين لقيامهما بسرقة سعات الأنترنت أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس لمتهمين لقيامهما بسرقة سعات الأنترنت) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبس لمتهمين لقيامهما بسرقة سعات الأنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).