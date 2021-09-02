المجتمعية تحبط 3 محاولات إبتزاز وتعيد فتاة هاربة

2021/09/02 | 13:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أحبطت مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، 3 محاولات ابتزاز الكتروني لثلاث فتيات من محافظات بغداد والأنبار والنجف.وأوضحت المجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارزها في الأنبار تمكنت من إعادة فتاة هاربة بعمر 13 عاما، غرر بها أحد الأشخاص بداعي الزواج، وفي الأثناء اتخذت المجتمعية بحقه الإجراءات اللازمة …

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