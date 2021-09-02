اعتقال متهم بسرقة 100 مليون دينار من منزل في بغداد

2021/09/02 | 13:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد البيان إحالة المتهم إلى القضاء

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، اعتقال متهم بالسطو على منزل شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، 2 أيلول/سبتمبر، أنّ "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد - مكتب إجرام الأعظمية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 100 مليون دينار عراقي مع مصوغات ذهبية، من إحدى الدور السكنية في منطقة حي القاهرة في العاصمة بغداد".

وأضاف بيان، أنّ العملية "جرت بعد توفر معلومات عن وجود حادث للسرقة في المنطقة المذكورة أعلاه، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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