الزراعة: الخطة الشتوية تهدف لتحقيق الامن الغذائي

2021/09/02 | 13:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أن الخطة الشتوية التي يتم الإعداد لها تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي في محصولي الحنطة والشعير، فيما أشارت الى المحافظة على انتاج الحنطة كونها جزءاً مهماً من البطاقة التموينية في العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في تصريح صحفي، إن “وزارة الزراعة تستعد لإعداد الخطة الشتوية من خلال […]

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