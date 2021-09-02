اجتماع مرتقب مع وزير التربية يتعلق بمحاضري 2020

2021/09/02 | 13:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع- بغداد- نور الزيدي

أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، أن اجتماعاً مرتقباً سيعقد مع وزير التربية يتعلق بمحاضري 2020، فيما أشارت الى وجود حراك لتحويل المحاضرين لعقود.

وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هناك حراكات من قبل لجنة التربية النيابية لشمول المحاضرين الذين باشروا بعد نهاية 2019 بالتحويل إلى عقود"، لافتاً إلى أن "تحويل هذه الأعداد من المحاضرين منحصر بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظات".

وأضاف، أن "هناك حراكات تجريها لجنة التربية على جميع الجهات من بينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظات ووزارة التربية لحسم هذا الملف"، مؤكداً، أن "اللجنة سيكون لها لقاء مع وزير التربية قريباً لحسم ملف محاضري 2020".

يذكر أن لجنة التربية النيابية أكدت في 29 آب الماضي، أن المحاضرين الذين باشروا في مدارس ببغداد بدون أوامر إدارية بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء حصراً، كونه الجهة التي تحدد شروط التعاقد مع المحاضرين.

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