2021/09/02 | 13:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مدرب منتخبنا الوطني ديك ادفوكات، عن القائمة النهائية التي سيواجه بها منتخب كوريا الجنوبية في المباراة التي ستقام بينهما في ملعب سيئول كأس العالم، لحساب الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة المؤهلة الى كأس العالم في قطر عام 2022.

وجاءت التشكيلة على النحو الآتي : فهد طالب في حراسة المرمى، و علي عدنان واحمد ابراهيم وعلي فائز وشيركو كريم في خط الدفاع، وامير العماري وامجد عطوان لاعبا وسط بالاضافة الى محمد قاسم وبشار رسن ابراهيم بايش ويقود هجوم منتخبنا الوطني اللاعب ايمن حسين .

وسيغيب عن لقاء اليوم سعد ناطق وهمام طارق بسبب البطاقات الملونة، وصفاء هادي بداعي الإصابة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على التشكيلة النهائية للمنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على التشكيلة النهائية للمنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).