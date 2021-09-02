بالصورة.. تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة كوريا الجنوبية

2021/09/02 | 13:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم، ديك أدفوكات، تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة كوريا الجنوبية في الجولة الاولى من تصفيات كأس العالم.

وسيدخل أدفوكات المباراة بتشكيل يضم في حراسة المرمى فهد طالب، وفي خط الدفاع كل من شيركو كريم وعلي فائز واحمد إبراهيم وعلي عدنان، وفي خط الوسط ضمت التشكيلة كل من أمجد عطوان وامير العماري ومحمد قاسم وإبراهيم بايش وبشار رسن وسيتواجد في خط الهجوم اللاعب أيمن حسين.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد.

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