القاهرة تستضيف قمة ثلاثية مصرية اردنية فلسطينية

2021/09/02 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تستضيف القاهرة , اليوم الخميس, قمة ثلاثية مصرية اردنية فلسطينية .وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي:"يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الملك عبد الله الثاني ملك الاردن، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، لعقد قمة ثلاثية مصرية اردنية فلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية"./انتهى2

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