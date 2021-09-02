النزاهة تعلن إحالة 1775 متهماً إلى القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي

2021/09/02 | 13:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة النزاهة، تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للنصف الأول من العام 2021، مُعلنةً عن تقريرها نصف السنويِّ، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان.وأكَّدت الهيئة في معرض إعلانها تقريرها النصفي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنَّ “الأموال …

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