2021/09/02 | 13:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



عمليات بغداد تضبط كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية المركز الخبري الوطني.

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