انخفاض خامات البصرة.. الثقيل يهبط قرابة الدولارين

2021/09/02 | 13:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفض سعر خام البصرة الخفيف والثقيل، يوم الخميس، بالتزامن مع انخفاض الخامات الاخرى.

وانخفض خام البصرة المصدر لاسيا 0.67 دولار وبنسبة تغيير بلغ نسبته 0.92% ليصل الى 72.08 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل انخفاضا ايضا بمقدار 1.60 دولار او ما يعادل 2.38% ليصل الى 65.51 دولارا.

وسجلت جميع الخامات في منظمة اوبك انخفاضا ايضا حيث سجل الخام العربي السعودي الخفيف 72.71 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 1.60 دولار، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 65.90 دولارا بانخفاض بلغ 1.11 دولار، ومزيج مربان الإماراتي 70.93 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 0.65 دولار، ومزيج سهران الجزائري 70.44 دولارا بانخفاض بلغ 0.88 دولار، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 69.44 دولاراً بانخفاض بلغ 1.19 دولار، وجيراسول الانغولي 69.92 دولاراً، بانخفاض بلغ 1.12 دولار.

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