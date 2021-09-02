المجتمعية تحبط 3 عمليات ابتزاز وتعيد فتاة هاربة إلى ذويها

2021/09/02 | 13:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، إحباط ثلاث محاولات ابتزاز إلكتروني وإعادة فتاة هاربة في محافظات بغداد والأنبار والنجف.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 أيلول 2021)، إن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية احبطت (3) محاولات ابتزاز الكتروني لثلاث فتيات من محافظات بغداد، والأنبار، والنجف الأشرف".

وأوضحت أن "مفارز المجتمعية في الأنبار تمكنت من إعادة فتاة هاربة بعمر (13) عاما، غرر بها أحد الأشخاص بداعي الزواج".

وأضافت أن "المجتمعية قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات ثلاث فتيات اخريات".

كما قدمت الشرطة المجتمعية "الدعم النفسي والمعنوي للفتاة الهاربة، وأخذت التعهدات الأصولية من ذويها برعايتها وعدم تعنيفها".

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