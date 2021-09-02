استهداف منزل مسؤول بسرايا السلام في ميسان

2021/09/02 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسانافاد مصدر محلي، اليوم الخميس، باستهداف منزل مسؤول بسرايا السلام وسط ميسان.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "مجهولين يستقلون دراجة نارية استهدفوا اليوم منزل عمار الموسوي مسؤول سرايا السلام بمحافظة ميسان".

وأضاف أن "المجهولين اطلقوا وابل من الرصاص على منزل الموسوي وسط العمارة مركز المحافظة".

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