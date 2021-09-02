2021/09/02 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الخميس، من العثور على كدس من العتاد في قضاء الخالص بمحافظة ديالى.

وأوضح بيان لخلية الاعلام الأمني ان " مفارز مديرية استخبارات وأمن ديالى بالتعاون مع الفرقة الأولى جيش عراقي، تمكنت من العثور على على كدس من العتاد في ناحية العظيم بقضاء الخالص في محافظة ديالى".

وأضاف ان "الكدس يحتوي على عبوتين ناسفتين مكونة من خزان مملوء بمادة شديدة الإنفجار، وصاروخ نوع sbg9 معد للتفجير"، مبيناً أن "الجهد الهندسي للقوة المذكورة قام برفع المواد من دون حادث يذكر".

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