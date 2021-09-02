2021/09/02 | 14:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z_LD2FpOF0A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دور اتحاد نساء كوردستان في تطوير المرأة الكوردستانية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دور اتحاد نساء كوردستان في تطوير المرأة الكوردستانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).