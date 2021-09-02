2021/09/02 | 14:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بإنهائها العديد من المراحل من العملية الانتخابية، مشيرة الى أن المفوضية ملتزمة بإعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع.وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي : “نعمل الآن ضمن … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: ملتزمون بإعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: ملتزمون بإعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).