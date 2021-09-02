ما الأسباب التي دعت إيران إلى خفض تصدير الغاز إلى العراق؟

2021/09/02 | 14:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفض تصدير الغاز إلى العراق سيستمر لمدة ستة أشهر.

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