بتكلفة 1.7 مليار دولار.. إسرائيل تفتتح ميناء جديدا على ساحل البحر المتوسط

2021/09/02 | 14:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت إسرائيل ميناء جديدا للشحن على ساحل البحر المتوسط من المنتظر أن يفتح المجال أمام منافسة مطلوبة بشدة في قطاع يعاني من تأخر العمليات.

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