محاكمة وزيرة دنماركية سابقة أمرت بتفريق أزواج من المهاجرين

2021/09/02 | 14:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة الاندماج السابق في الدنمارك إيغي ستويبرغ في فيينا في تشرين الأول/اكتوبر 2018 © اف ب/ارشيف اليكس هالادا كوبنهاغن (أ ف ب) – بدأ القضاء الدنماركي الخميس محاكمة وزيرة الاندماج السابقة إينغر ستوينبرغ بتهمة مخالفة القانون بعدما أمرت بتفريق أزواج من طالبي اللجوء، في حدث نادر في هذه الدولة الاسكندينافية.وقال أستاذ الحقوق […]

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