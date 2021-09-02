القبض على متهم سرق ١٠٠ مليون دينار ومصوغات ذهبية في بغداد

2021/09/02 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد،

اليوم الخميس، القبض على متهم بسرقة ١٠٠

مليون دينار مع مخشلات ذهبية من داخل

دار في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان، أن "مفارز

مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب إجرام

الا

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