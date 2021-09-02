الجمارك تعلن احصائية نشاطاتها وعمليات الضبط لشهر آب

2021/09/02 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

الخميس، عن حجم النشاطات والمخالفات

المضبوطة في مراكزها الكمركية خلال شهر

آب المنصرم.

وقالت الهيئة، ان "عمليات الضبط في

المراكز الجمركية بلغت (٥٥) مخالفة

بينما عمليا

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