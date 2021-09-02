الطريق إلى كأس العالم.. بث مباشر لمباراة المنتخب الوطني العراقي أمام كوريا

2021/09/02 | 14:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يعرض موقع "ناس نيوز" البث المباشر لمباراة المنتخب الوطني العراقي أمام مضيفه منتخب كوريا الجنوبية ضمن المرحلة الختامية لجولة تصفيات مونديال قطر 2022، وذلك نقلاً عن تلفزيون الرابعة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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