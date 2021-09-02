وكالة الأدوية الأوروبية: لا توجد حاجة ملحة لمعززات لقاح كورونا بين عامة السكان المطعمين

2021/09/02 | 14:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأدوية الأوروبية "EMA" إنه لا توجد "حاجة ملحة" لمنح جرعات معززة للقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل بين عامة السكان.

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