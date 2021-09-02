2021/09/02 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعادت صحف أمريكية وأوروبية نشر جداول لترسانة الأسلحة التي تركتها الولايات المتحدة وراءها في أفغانستان.وكان دونالد ترامب الابن، قد نشر الجدول مع قائمة معدات عسكرية قال إنها بقيمة 85 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائمة تفصيلية بأسلحة تركتها الولايات المتحدة وراءها في أفغانستان المركز الخبري الوطني.

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