تشكيلة المنتخب الوطني بكرة القدم لمواجهة كوريا في جولة المونديال

2021/09/02 | 14:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني العراقي بكرة القدم الهولندي ديك أدفوكات، الخميس، التشكيلة الرسمية للفريق لمواجهة كوريا الجنوبية في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

واعتمد المخضرم الهولندي على لاعب خط الوسط المحترف أمير العماري ضمن التشكيلة إلى جانب؛ فهد طالب، أحمد إبراهيم، علي فائز، علي عدنان، شيركو كريم، أمجد عطوان، بشار رسن، إبراهيم بايش، محمد قاسم وأيمن حسين.

وتجري المباراة في الثانية من ظهر اليوم الخميس، في مدينة سيول، بالجولة الأولى من المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022.

وكان العراق قد بلغ المرحلة النهائية من التصفيات، بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثالثة للتصفيات السابقة، ليتأهل ضمن أفضل الثواني بـ 11 نقطة، في ظل شطب نتائج كمبوديا (الأخير)، حسب لوائح الاتحاد الآسيوي، خلف منتخب إيران متصدر المجموعة.

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