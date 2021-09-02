زلزال بقوة 4 درجات يهز العاصمة اليونانية

2021/09/02 | 14:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية إن زلزالاً بقوة 4 درجات وقع اليوم الخميس، قرب بلدة ثيفا وشعر به سكان العاصمة اليونانية.

وقع الزلزال على بعد 4 كيلومترات شمال شرقي بلدة ثيفا وعلى عمق خمسة كيلومترات عند الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش.ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

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