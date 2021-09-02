2021/09/02 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني وقع العراق والسعودية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشتركة في مجال النقل البحري لتعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى الاستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.وقالت وكالة الأناء السعودية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق والسعودية يوقعان اتفاقية تعاون بمجال النقل المركز الخبري الوطني.

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