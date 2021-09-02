استعدادا للشتاء.. توسع عالمي في حملات الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

2021/09/02 | 14:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم العديد من بلدان العالم اللحاق بركب الدول التي بدأت في تطعيم مواطنيها بجرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل بدء فصل الشتاء البارد الذي يجبر الناس على التجمع بكثرة في أماكن مغلقة وخلف الأبواب.

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