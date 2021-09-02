2021/09/02 | 14:55 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاهد لوصول البقط النفطية المتسربة من سورية نحو جزيرة كارباس في قبرص بفعل الرياح) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاهد لوصول البقط النفطية المتسربة من سورية نحو جزيرة كارباس في قبرص بفعل الرياح) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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