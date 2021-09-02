انحلال الحزب الشيوعي العراقي/4 - عبدالامير الركابي

2021/09/02 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي من اهم مايبرز كمفارقة شديدة الدلاله، كون الدورة الكونيه الرافدينيه الثالثة الحالية، هي الدورة " النطقية"، الايله الى "الختامية" التحققية، مكملة الرؤية البدئية اللاتحققية الأولى، هذا في حين يذهب التعبير المستعار عند أولى حالات ظهوره، منتميا الى الطرف المضاد الارضوي، والى شكل متدن منه متماه مع آخر يتماثل معه ضد ذاتيته، ذلك بينما كان من قبيل الاستحالة تصور انتقال من وجدوا بحالة تعبير في حينه، الى ممث ......





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