إنقاذ 3 فتيات من محاولات ابتزاز وإعادة رابعة

2021/09/02 | 15:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، إنقاذ 3 فتيات من محاولات ابتزاز في بغداد والنجف والأنبار.

وذكرت الوزارة في بيان، 2 أيلول/سبتمبر، أنّ "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أحبطت ثلاث محاولات ابتزاز إلكتروني لثلاث فتيات من محافظات بغداد والأنبار والنجف".

وأضاف البيان، أنّ "مفارز المجتمعية في الأنبار تمكنت أيضًا من إعادة فتاة هاربة بعمر 13 عامًا، غرر بها أحد الأشخاص بداعي الزواج".

وأوضح البيان، أنّ "الشرطة المجتمعية اتخذت بحق المبتزين الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الفتيات، كما قدمت الدعم النفسي والمعنوي للفتاة الهاربة، وأخذت التعهدات الأصولية من ذويها برعايتها وعدم تعنيفها".

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