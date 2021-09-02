منتخب عُمان يحقق فوزاً على اليابان ضمن تصفيات كأس العالم

2021/09/02 | 15:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تغلب منتخب عُمان على نظيره الياباني بهدف وحيد بدون رد ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسجل لاعب المنتخب العماني عصام صبحي هدفه الوحيد في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز حصل المنتخب العماني على ثلاث نقاط من هذه المباراة التي اقيمت على استاد باناسونيك سويتا في العاصمة اليابانية طوكيو.

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