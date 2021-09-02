رونالدو يعد بتسجيل المزيد من الأهداف الدولية

2021/09/02 | 15:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن عدم رضاه بعدد أهدافه الدولية رغم أنه نصب نفسه كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف على المستوى الدولي بتسجيله هدفين أمام المنتخب الإيرلندي.

وقاد رونالدو (36 عاماً) المنتخب البرتغالي لقلب تأخره أمام المنتخب الإيرلندي أمس الأربعاء، ليقدم إشعارا بإمكانياته لاسيما وأنه يستعد لارتداء قميص مانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.



إيه.



ميديا” اليوم الخميس، أن رونالدو سجل هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز 2-1 على ملعب ألجارفي ليتفوق على المهاجم الإيراني السابق علي دائي الذي كان سجل 109 أهداف دولية، حيث كان رونالدو عادل رقمه في بطولة أمم أوروبا “يورو 2020″، مع ذلك أكد رونالدو أنه ليس في مزاج للسماح للمدافعين بالحصول على أي فترة للراحة.

وكتب رونالدو على إنستغرام، قائلاً: “من بين كل الأرقام التي حطمتها خلال مسيرتي، ولحسن حظي كان هناك عدداً قليلاً، فإن هذا الرقم مميز بالنسبة لي وهو بالتأكيد على رف الإنجازات التي تجعلني فخور للغاية”.

وأضاف: “في البداية، لأن كل مرة أمثل فيها بلادي تكون لحظة مميزة، لكوني أعرف أنني أدافع عن البرتغال وأظهر للعالم نوعية الناس في البرتغال”.

وأردف: “ثانياً، لأن منافسات المنتخبات كانت دائماً لديها تأثيراً كبيراً علي وأنا أكبر، أشاهد اللاعبين، الذين أعتبرهم مثلي الأعلى، يلعبون لبلادهم كل صيف في بطولة اليورو وكأس العالم”.

وأكد: “ولكن في النهاية، وفوق كل هذا، تسجيلي 111 هدفاً للبرتغال تعني 111 لحظة مثل التي قمنا بتجربتها في ألجارفي، لحظات من الاتحاد العالمي والسعادة لملايين البرتغاليين حول العالم.



لهم، فإن كل تضحية تستحق العناء”.

وأردف: “شكراً للبرتغال، شكراً لكل زملائي والمنافسين لجعل هذه الرحلة لا تنسى، دعونا نواصل الالتقاء داخل الملعب في السنوات المقبلة! لم أغلق العد بعد”.

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