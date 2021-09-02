تصريح من مجلس الخدمة بشأن المنصّة الألكترونية الخاصة بإحصاء الموظفين

2021/09/02 | 15:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدّد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، موعد إقرار التوصيات المتعلقة بالمنصّة الالكترونية الخاصة بالرقم الوظيفي.وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في تصريح صحفي، أنه “بموجب قانون الموازنة العامة لعام 2021 تشكلت لجنة بأمر ديواني يفترض بها أن تنجز أعمالها خلال 6 أشهر”، مبيناً أن “هذه اللجنة هي التي ستحدد المنصّة الالكترونية وكيفية […]

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