قمة بغداد تُسقط الخطوط الحمراء

2021/09/02 | 15:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أكثر من 40 عاما، لم يشهد العراق حدثا سياسيا دوليا مثل قمة بغداد التي كسرت الكثير من التابوهات، ولو لم يفعل الكاظمي غيرها في سنوات حكمه القليلة فإنها تزكية له

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