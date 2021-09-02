2021/09/02 | 15:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحملة ستمضي خلال الايام المقبلة، وتشمل ورش توعوية للوزارات واصحاب القرار والادارات المحلية والمحافظين بالمحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة توعوية حكومية كبرى يتقدمها موضوع التغيرات المناخية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة توعوية حكومية كبرى يتقدمها موضوع التغيرات المناخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).