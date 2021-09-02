2021/09/02 | 16:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aU7YFwkR_P8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد - بياع الورد 292021) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم جديد - بياع الورد 292021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).