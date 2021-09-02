التعادل السلبي ينهي مباراة العراق مع كوريا

2021/09/02 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق 0 - 0 كوريا الجنوبية

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