جريمة تيماء.. شاب يقتل شقيقته في الكويت عندما طالبته الشرطة بالتأكد من أنها قيد الحياة

2021/09/02 | 16:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقتل فتاة كويتية على يد شقيقها موجة من التعليقات المستاءة من الحادثة، التي عُرفت عبر الشبكات الاجتماعية باسم "جريمة تيماء" نسبة إلى المنطقة الواقعة غرب البلاد.

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